PSG : Coup de théâtre dans le dossier Idrissa Gueye à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Ce lundi, le Paris Saint-Germain semblait avoir bien avancé dans le dossier Idrissa Gueye, le milieu de terrain d’Everton étant parti pour venir renforcer le milieu de terrain du club de la capitale pour un transfert estimé autour de 30ME. Un choix validé par Thomas Tuchel, lequel se serait même directement entretenu avec l'ancien lillois avant de donner le feu vert à Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique afin qu'ils se mettent en action sur le joueur des Toffeees.

Mais, selon le Mail Online, les dirigeants d'Everton ne seraient pas du tout intéressés par une vente d’Idrissa Gueye lors de ce mercato d’hiver, la priorité étant plutôt de se séparer d’Oumar Niasse, Cenk Tosun et Morgan Schneiderlin. Le milieu de terrain international sénégalais aurait été personnellement prévenu que son départ pour le PSG ne pourrait pas intervenir durant ce mois de janvier et que s'il souhaitait vraiment rejoindre Paris, alors il devra attendre le mercato estival. Bien évidemment, on peut aussi penser qu'en faisant part de leur refus de voir partir leur milieu de terrain les responsables du club anglais veulent peut-être faire grimper le prix de ce dernier. Au mercato tout est permis, et Everton sait que le Paris SG a les moyens de ses ambitions...