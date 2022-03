PSG : Coup de théâtre avec Pochettino, il en rêve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mauricio Pochettino a peu de chances de rester au PSG après la fin de saison cataclysmique que le club parisien est en train de vivre.

Eliminé de la Ligue des Champions dès le stade des huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain a subi une cuisante défaite ce week-end sur la pelouse de Monaco (0-3). Les coéquipiers de Lionel Messi donnent plus que jamais l’impression de terminer la saison en roue libre, ce qui condamne logiquement l’entraineur Mauricio Pochettino dans l’optique de la saison prochaine. En effet, à moins d’un improbable retournement de situation, le coach argentin ne devrait pas poursuivre au Paris SG la saison prochaine. Dans le viseur de Manchester United, l’ex-manager de Tottenham garde une belle cote en Europe et notamment en Premier League. En ce sens, il ne devrait pas peiner à rebondir. Mais pour le consultant Mickaël Landreau, le PSG commettrait une véritable erreur en se séparant de Mauricio Pochettino.

Le PSG de pochettino est le pire PSG à voir jouer de l’ère QSI.



Et de très très loin ! — Marciano Mikael (@mikael_marciano) March 20, 2022

Landreau aimerait que le PSG garde Pochettino

Car pour l’ancien gardien du FC Nantes mais aussi de Paris, il ne serait pas étonnant que Pochettino ait un destin à la Thomas Tuchel en connaissant très vite le succès dans un autre club après son départ du PSG. « Il n’est jamais trop tard pour faire son autocritique. Moi, j’aimerais que Pochettino reste à Paris. J’aimerais qu’il prolonge. Et j’aimerais qu’il décide avec qui et comment. J’estime aujourd’hui qu’il n’y a aucun entraîneur qui a eu le pouvoir à Paris et j’aimerais qu’on l’écoute, qu’on prenne les joueurs dont il a besoin et qu’on lui laisse deux ans. Vous voulez quoi, qu’il reparte dans un autre club et qu’il soit champion d’Europe avec un autre club. Emery, Ancelotti, Tuchel… ils sont tous en quart de finale de la Ligue des Champions. Il n’est jamais trop tard pour donner du poids à un entraîneur. Les joueurs écouteront l’entraîneur à partir du moment où il a les clés, à partir du moment où c’est lui qui décide des joueurs que le PSG recrute. Si on ne lui donne pas les clés, le meilleur entraîneur du monde n’y arrivera pas non plus » a analysé Mickaël Landreau sur l’antenne de Canal +. Reste maintenant à voir si l’Emir du Qatar, qui rêve de construire le PSG de demain autour de Zinedine Zidane, suivra le conseil de l’ancien gardien parisien. C’est, il faut bien le dire, assez peu probable…