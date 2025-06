PSG ‍: coup de théâtre à venir pour Marquinhos

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Après la consécration vient la question de la suite. Le Paris Saint-Germain a remporté samedi dernier la Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0). Capitaine de cette équipe, Marquinhos ne connait pas encore son avenir.

Marquinhos va-t-il poursuivre son aventure au PSG ? Capitaine emblématique du club de la capitale, le Brésilien a tout connu sous le maillot parisien. Après les nombreuses désillusions en Ligue des champions, Marquinhos a enfin touché le Graal. Les larmes ont coulé juste avant le coup de sifflet final montrant l’importance de cette quête pour celui arrivé en 2013 en provenance de l’AS Roma. Un sentiment qu’il ne cesse de partager : « C'est une délivrance. Mon sentiment trahit celui de tous les Parisiens. Cela a été une fierté et une émotion. Je me rappelle encore le sentiment de 2020 et je ne voulais pas le ressentir à nouveau. C'est pour ça que j'ai tout donné, » a-t-il déclaré à la fin de la rencontre. Désormais âgé de 31 ans, Marquinhos est sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG. Mais ce lundi, le journal l’Équipe dévoile que l’avenir du Brésilien n’est pas aussi limpide.

Encore un an pour Marquinhos ?

Le quotidien français précise que le PSG et le joueur pourraient entamer des discussions afin de sceller l’avenir du Brésilien. L’homme le plus capé de l’histoire du club (485 matchs) devrait rester une saison supplémentaire en vue de la Coupe du monde 2026. Mais un départ cet été n’est pas à exclure. L’Équipe précise également que le temps de jeu de ce dernier devrait être encore un peu réduit la saison prochaine. Son compagnon de charnière Willian Pacho semble désigner comme le futur taulier de la défense parisienne. L’avenir de Marquinhos reste donc flou.