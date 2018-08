PSG : Coup de pression au mercato, Tuchel a besoin de grands joueurs

Dans : PSG, Mercato.

Après l'arrivée de Thilo Kehrer, le mercato estival du Paris Saint-Germain n'est pas encore terminé. C'est en tout cas ce qu'annonce Thomas Tuchel.

Cet été, le club de la capitale française a renforcé deux postes : celui de gardien de but, avec l'arrivée libre de Gianluigi Buffon, et celui de défenseur central, grâce à la venue de Thilo Kehrer. Débarqué jeudi contre un chèque de 37 millions d'euros, le jeune allemand polyvalent ne sera toutefois pas la dernière recrue du PSG en 2018. Avant le match de Paris à Guingamp, Thomas Tuchel a effectivement réitéré sa volonté d'accueillir d'autres joueurs avant la deadline du 31 août.

« Nous avons besoin d’un certain nombre de joueurs de grande qualité qui se défient chaque semaine, à chaque match pour atteindre le plus haut niveau. Pour être honnête, cela semblera peut-être naïf, mais je ne suis pas conscient des problèmes du fair-play financier. Je pense toujours que nous pouvons et que nous allons recruter des joueurs. La fin du mercato approche et nous devons ajouter des joueurs à cet effectif pour conserver notre niveau et le faire grimper. Nous avons toujours besoin de joueurs de niveau de classe mondiale. On sait que le temps presse », a balancé, en conférence de presse, l'entraîneur allemand, qui met donc la pression sur sa direction en demandant de nouveaux renforts, et notamment aux postes de latéral gauche, où Wendell est pisté, et de sentinelle.