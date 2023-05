PSG : Conte se balade à Paris, ce n'est pas un hasard

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le 26 mars dernier, Tottenham prenait la décision de virer Antonio Conte après le coup de sang de l’entraîneur italien en conférence de presse.

En fin de piste à Tottenham, Antonio Conte avait totalement craqué en conférence de presse en crachant sur son propre club. « Tout le monde s’est habitué à jouer sans pression, sans stress. C’est ça l’histoire de Tottenham : depuis 20 ans, le club n’a rien gagné » avait notamment balancé l’ancien sélectionneur de l’Italie. Une sortie -en plus de ses mauvais résultats - qui lui a été fatale avec un licenciement le 26 mars.

Depuis, Antonio Conte profite de son temps libre dans l’attente de trouver un nouveau club, ce qui pourrait intervenir dès cet été. Ces derniers jours, l’ancien manager de Chelsea a notamment été associé au Real Madrid, à son ancien club de l’Inter Milan ou encore… au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale française cherche activement un successeur à Christophe Galtier dans l’optique de la saison prochaine et un entraîneur d’expérience à fort caractère pourrait avoir le profil parfait pour prendre les commandes du PSG.

Antonio Conte en vacances à Paris... avant de signer au PSG ?

José Mourinho a parfois été cité, au même titre qu’Antonio Conte. Coïncidence ou pas, l’entraîneur italien de 53 ans était en vacances à Paris ces derniers jours et il ne s’en est pas caché. Sur son compte Instagram, le natif de Lecce a en effet publié plusieurs photos de ses vacances dans la ville lumière. De quoi relancer les rumeurs alors qu’au mois d’avril dernier, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano avait confirmé l’intérêt de l’état-major du PSG à l’égard d’Antonio Conte. Reste maintenant à voir si le coach italien profitera de son séjour dans la capitale française pour discuter au détour d’un café ou d’un diner avec Luis Campos ou Nasser Al-Khelaïfi afin d’évoquer une potentielle collaboration la saison prochaine.