PSG ‍: Contacts établis avec Konaté, Al-Khelaïfi accélère

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale aimerait notamment se renforcer en défense centrale et a des vues sur le profil d'Ibrahima Konaté.

Le PSG veut des joueurs bien précis pour venir renforcer son effectif. Luis Enrique est dur en affaires et ne souhaite pas recruter des joueurs qui hésitent à le rejoindre. Cet été lors du marché des transferts, les champions de France auront une nouvelle fois à coeur de marquer les esprits. En défense, le Paris Saint-Germain veut apporter de la solidité et de la fiabilité. Plus les jours passent et plus la piste d'Ibrahima Konaté prend de l'ampleur. Le défenseur international français est en fin de contrat avec Liverpool en juin 2026 et peine à trouver un accord avec les Reds pour prolonger. Paris le sait bien et veut tenter sa chance pour le convaincre de signer. Et le club de la capitale ne manque pas d'arguments en sa faveur.

Konaté, le PSG est chaud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @ibrahimakonate

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Konaté est emballé par la possibilité de signer avec le PSG. Le PSG est le club de coeur de Konaté, qui veut en plus se rapprocher de son cercle familial. Le journaliste précise que l'éloignement commence à peser au joueur de Liverpool, qui a quitté la France en 2017. Des contacts ont été établis entre ses agents et les dirigeants du Paris Saint-Germain. A noter que sa venue serait une volonté claire de Nasser Al-Khelaïfi, séduit par le fait de continuer de recruter des internationaux français au PSG. Luis Enrique et Luis Campos adorent le profil de Konaté mais veulent prendre leur temps avant de passer la seconde. Les pensionnaires du Parc des Princes seront en tout cas déterminés à recruter un défenseur central dès l'ouverture du mercato estival. La piste Konaté est ouverte et bien crédible même si Paris a d'autres idées en tête.