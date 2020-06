PSG : Concentré sur Paris, Cavani recale tout le monde

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, l’Uruguayen Edinson Cavani se rapproche de la sortie. Pourtant, l’attaquant parisien reste focalisé sur le club de la capitale.

La tendance se confirme au fil des semaines pour Edinson Cavani. Sauf improbable rebondissement, le Paris Saint-Germain ne lui proposera pas de prolonger son contrat qui expire à la fin du mois. Si l’Uruguayen avait un dernier espoir, ce dernier s’est envolé avec l’officialisation du transfert définitif de son concurrent Mauro Icardi. El Matador a donc tout intérêt à chercher sa prochaine destination parmi les nombreuses formations intéressées.

On pouvait s’attendre à un choix rapide dans la mesure où un buteur de son niveau ne reste jamais libre très longtemps sur le marché. Sauf que Cavani n’est pas un joueur comme les autres. A en croire La Gazzetta dello Sport, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, en contact avec l’Inter Milan et d’autres clubs européens et sud-américains, a demandé à tous ses courtisans d’attendre le mois d’août. En effet, l’ancien joueur de Naples souhaite d’abord terminer la saison avec les Parisiens, qui doivent encore disputer les finales des coupes nationales ainsi que leur fin de parcours en Ligue des Champions.

Cavani Parisien jusqu'en août ?

Cette information laisse donc entendre que Cavani va prolonger son bail de deux mois, juste le temps de terminer l’exercice 2019-2020. Reste à savoir si ses prétendants seront toujours intéressés d’ici là. Pour le moment, le quotidien transalpin évoque une offre de l’Atlético Madrid, et une à venir de Newcastle pour l’attaquant qui réclame un contrat de plusieurs années, assorti d’un salaire annuel à 7 M€ minimum.