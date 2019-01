PSG : Comment Tuchel a réglé l'avenir de ce joueur en 2 minutes

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Remplaçant aux yeux d’Unai Emery la saison dernière au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria fait partie des joueurs les plus utilisés par Thomas Tuchel ces six derniers mois. Autant dire que l’Argentin profite de son nouveau statut, lui qui a disputé plus de matchs que Kylian Mbappé ou Neymar depuis le début du championnat. Interrogé par France Bleu, l’ancien attaquant de Manchester United s’est exprimé sur son nouveau rôle, et notamment sur sa complicité avec les autres joueurs offensifs de l’équipe. Le gaucher a également évoqué ses nombreuses discussions avec Thomas Tuchel lors du mercato estival, une période durant laquelle il a souvent été question d'un départ de Di Maria.

« Tuchel a une grande confiance en nous quatre (avec Cavani, Neymar et Mbappé) et surtout en moi car l'an dernier je n'ai pas pu jouer comme je le voulais. Unai Emery jouait sur un système avec trois joueurs, je suis donc content de jouer, je sais que je dois aussi travailler défensivement pour équilibrer l'équipe. Cela nous réussit plutôt bien, pourvu que cela dure ! Quand il est arrivé on a eu une réunion, il est venu me voir à Barcelone quand j'étais avec la sélection argentine et il m'a simplement dit qu'il souhaitait que je reste, qu'il n'y avait pas d'autre option ! Ce qui m'importe c'est de donner mon maximum, de lui rendre l'affection qu'il me porte et de le lui prouver sur le terrain ! » a expliqué Angel Di Maria, pour qui il était impossible de quitter le PSG après ce discours de Thomas Tuchel. Au vu du début de saison, il semble évident que tout le monde a fait le bon choix…