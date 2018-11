PSG : Clash avec Tuchel, Rabiot remplaçant contre Liverpool

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans un peu plus d'une heure, le Paris Saint-Germain défiera Liverpool au Parc des Princes dans un match décisif. Et si l'on en croit le site Paris United, l'ambiance est déjà chaude dans le vestiaire du PSG. En effet, apprenant qu'il était remplaçant contre les Reds, Adrien Rabiot aurait fait part de sa colère à son entraîneur. Thomas Tuchel n'aurait pas traîné en annonçant aussitôt à son milieu de terrain que non seulement il ne sera pas titulaire pour ce match de Ligue des champions, mais qu'en cadeau bonus suite à sa réaction il suivra cette rencontre depuis les tribunes du Parc des Princes. Une rumeur finalement démentie en partie puisque Rabiot ne jouera pas au coup d'envoi mais sera remplaçant.

Une décision de mettre le milieu de terrain sur le banc qui est nouveau palier franchi vers un divorce de moins en moins à l'amiable entre Adrien Rabiot et son club formateur. En fin de contrat, le milieu de terrain français traîne les pieds à prolonger. PU précise également, et cette fois c'est vrai, que Thomas Meunier ne sera pas non plus sur la feuille de match pour ce PSG-Liverpool, mais l'international sera absent, lui, pour des raisons personnelles.