PSG : Cinq joueurs à vendre, le mercato de Paris est lancé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato approche et du côté du Paris Saint-Germain, on se prépare à un énorme chamboulement de l’effectif. En effet, le club de la capitale souhaite injecter du sang neuf afin de relancer la machine, après une saison catastrophique aussi bien en Ligue des Champions que dans les coupes nationales. Mais avant de recruter, il va falloir vendre afin de ne pas être trop embêté par l’UEFA et son désormais célèbre fair-play financier. C’est ainsi que selon L’Equipe, Antero Henrique a d’ores et déjà planifié le départ de cinq joueurs : Nkunku, Meunier, Kurzawa, Nsoki et Draxler.

« Les décideurs ne peuvent se permettre d’affaiblir le directeur sportif dans l’immédiat. Le Portugais, qui assure mener une politique sportive en profondeur (formation, etc.), sait que l’équilibre financier est entre ses mains. Une nouvelle fois, il sera attendu sur le volet des ventes pour boucler le budget d’ici au 30 juin, mais aussi en vue de la saison prochaine. Un premier groupe de joueurs a été ciblé : Nkunku (sous contrat jusqu’en 2020), Meunier (2020), Kurzawa (2020), Nsoki (2021) et Draxler (2021) seront cédés en cas d’offre intéressante. Si Paris ne parvient pas à en exfiltrer certains, il pourrait se résoudre à élargir le cercle avec des éléments cotés tels que Cavani (2020) ou Di Maria (2021). De l’enveloppe dégagée dépendra en partie la latitude du PSG pour l’intersaison » explique le quotidien national, qui confirme la tendance et annonce un grand chamboulement cet été au mercato. Cela promet...