PSG ‍: Chevalier ou Donnarumma, Luis Campos a tranché

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Gardien très convoité en Europe dans l’optique du prochain mercato estival, Lucas Chevalier est la cible n°1 du PSG à ce poste. Mais l’international français du LOSC ne signera pas à Paris sans obtenir certaines garanties.

Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2027, Lucas Chevalier sera-t-il toujours le gardien des Dogues la saison prochaine ? Rien n’est certain, tant l’international français de 23 ans est courtisé. En Europe, de nombreux cadors suivent avec la plus grande attention la progression du joueur né à Calais. C’est également le cas du Paris Saint-Germain, un intérêt confirmé ce samedi dans les colonnes du Parisien à quelques heures du choc entre l’actuel leader de la Ligue 1 et le LOSC. Le journal francilien l’affirme, le contact a d’ores et déjà été établi entre Lucas Chevalier et le PSG.

Luis Campos, l'atout du PSG pour Lucas Chevalier

Et si cet intérêt du champion de France en titre ne laisse pas indifférent celui qui a été convoqué pour la première fois avec les Bleus fin 2024, Lucas Chevalier ne signera pas à Paris sans obtenir certaines garanties. Il ne rejoindra la capitale que s’il est certain à 100% d’être titulaire, ce qui ne sera possible que dans le cas où Gianluigi Donnarumma s’en aille. Le Paris SG va maintenant devoir trancher entre l’international italien, dont le contrat expire en juin 2026, et le portier du LOSC. Avec une préférence tout de même pour Lucas Chevalier de la part du coordinateur sportif Luis Campos, décrit par le quotidien francilien comme « un atout » du PSG dans ce dossier.

Le clan Donnarumma secoue le PSG https://t.co/hkxHmumhxX — Foot01.com (@Foot01_com) February 26, 2025

Il faut dire que c’est le dirigeant portugais qui a fait signer à Chevalier son premier contrat professionnel à 16 ans, lorsqu’il occupait les fonctions du directeur sportif à Lille lors du passage de Gérard Lopez. Le Parisien précise par ailleurs que les deux hommes s’apprécient et sont toujours en contact. Un réel avantage pour le PSG afin de convaincre Lucas Chevalier de rejoindre son projet. Mais pour obtenir un feu vert définitif, il faudra auparavant se délester de l’imposant Gianluigi Donnarumma, et ce n’est pas encore chose faite même si le capitaine de la sélection italienne a de nombreux courtisans notamment en Italie, où l’Inter suit sa situation de près.