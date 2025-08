PSG ‍: Chevalier-Donnarumma, il crie au grand bluff ‍!

Dans : PSG.

Mécontent de l’offre de ses dirigeants, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale prépare l’arrivée du Lillois Lucas Chevalier. Sauf si les rumeurs autour du Français ne servent qu’à mettre la pression sur l’Italien.

Présent pour la reprise de l’entraînement ce mercredi, Gianluigi Donnarumma se retrouve dans une situation inconfortable. Le Paris Saint-Germain l’a informé de son intention de recruter Lucas Chevalier au poste de gardien numéro 1 pour la saison à venir. Après le désaccord avec l’Italien, qui a refusé l’offre de prolongation transmise par ses supérieurs, la direction francilienne ne voit plus l’avenir avec le portier entré dans la dernière année de son contrat.

Un coup de pression du PSG ?

Le Paris Saint-Germain serait donc prêt à faire une croix sur l’un des grands artisans de son sacre en Ligue des Champions. Une version à laquelle Alberto Brignoli ne croit pas. Dans un entretien accordé à Tuttomercatoweb, le compatriote de Gianluigi Donnarumma s’est dit persuadé que le club de la capitale utilise Lucas Chevalier comme moyen de pression. « Gigio est l'un des trois meilleurs gardiens du monde, a rappelé le portier de l’AEK Athènes. A 26 ans, il a déjà disputé 500 matchs, il a remporté l'Euro et la Ligue des Champions, on parle d'un champion. »

« Vu de l'extérieur, cela pourrait être une manœuvre du club pour lui mettre la pression et pour le forcer à renouveler son contrat, a prévenu Alberto Brignoli. Comme s'ils lui disaient : "Pour nous ça ne change rien, si tu ne prolonges pas, on prend Chevalier." Je pense que le premier choix du PSG reste Donnarumma, et que cette manœuvre est politique, c'est-à-dire qu'elle a pour but de le faire prolonger. » L’autre hypothèse, c’est que Lucas Chevalier correspond davantage à la philosophie de jeu du coach Luis Enrique.