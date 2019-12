PSG : Chelsea vise un impossible mercato à Paris

Dans : PSG.

Débarrassé de son interdiction de recrutement, Chelsea devrait se montrer actif cet hiver. Le club anglais regarde notamment du côté du Paris Saint-Germain.

Si le directeur sportif Leonardo annonce un mercato calme en janvier, le Paris Saint-Germain pourrait tout de même opérer quelques changements dans son effectif. Le dirigeant brésilien évoquait lui même la possibilité de recruter un milieu de terrain au plus grand gabarit, un profil qui manque au groupe de l’entraîneur Thomas Tuchel. Reste à savoir si une signature laisserait la porte ouverte pour un ou plusieurs départs dans l’entrejeu. En tout cas, ce scénario plairait beaucoup à Chelsea qui garde un œil attentif sur deux Parisiens.

Selon les informations du 10sport, le club londonien s’intéresserait à Julian Draxler (26 ans) ainsi qu’au Sénégalais Idrissa Gueye (30 ans), deux pistes difficiles voire impossibles à finaliser. Le verdict tombera rapidement concernant l’ancien Lillois, qui vient juste d’arriver cet été et qui donne satisfaction à Thomas Tuchel. Paris a mis des années avant de trouver un milieu capable de répéter les efforts, ce n’est pas pour le revendre quelques mois plus tard. Quant à l’ancien joueur de Schalke 04, la direction francilienne ne le retiendra pas. Mais le joueur sous contrat jusqu’en 2021 s’accroche à son club et s’imagine même prolonger son bail malgré son statut de remplaçant. Autant dire que les Blues s’exposent à deux refus catégoriques sur ces dossiers.