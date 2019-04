PSG : Champion et premier club français, Paris bombe le torse

Dans : PSG, Ligue 1.

Sacré officiellement champion de France dans l’après-midi après le nul de Lille à Toulouse, le Paris Saint-Germain a tout de même tenu à valider ce trophée en beauté avec une victoire convaincante face à l’AS Monaco. Dans la foulée de ce match remporté 3-1, le club francilien a publié un communiqué pour se féliciter du titre national remporté, ce qu’il n’avait pas fait avant. Une manière pour le PSG de rappeler que, tous trophées confondus, il restait le numéro 1 en France et augmentait donc son avance sur les autres clubs tricolores.

« En remportant ce dimanche son 8e titre de champion de France – le 6e sur les 7 dernières saisons - le Paris Saint-Germain cultive son statut de club le plus titré du football hexagonal. Le palmarès du club Rouge et Bleu se retrouve désormais garni de 39 trophées et espère en accueillir un quarantième, le 27 avril, grâce à la conquête d’une 13e Coupe de France. Ce nouveau sacre en Championnat confirme l’extraordinaire empreinte laissée par le Paris Saint-Germain, saison après saison, au moment même où notre Club s’apprête à célébrer le 45e anniversaire de son retour en Première Division », a souligné le club de la capitale qui remporte chaque saison au moins deux titres nationaux, et met forcément la concurrence au supplice.