PSG : Cette piste éternelle du mercato va s’éteindre

Voilà désormais quasiment trois ans que le Paris Saint-Germain tente de recruter le joueur capable de faire l’unanimité après Maxwell.

De Lucas Digne à Yuri Berchiche, ils sont nombreux à s’être cassés les dents au poste d’arrière gauche. Cette saison, Juan Bernat fait le travail, mais il est bien seul puisque Layvin Kurzawa squatte l’infirmerie depuis plusieurs mois. Pourtant, le PSG a toujours cherché à frapper un grand coup à ce poste, en courtisant notamment Alex Sandro pendant de longs mois.

Le Brésilien de 27 ans, qui approchait de la fin de son contrat à la Juventus, semblait être la proie parfaite mais le pressing s’est clairement relâché ces derniers mois. Et le club turinois en a profité puisque selon Gianluca Di Marzio, un accord a été trouvé entre les deux parties pour une prolongation de contrat. Celui-ci porte sur un bail l’emmenant jusqu’en juin 2023, avec un salaire de 5 ME par an et un gros bonus à la signature. De quoi ficeler l’avenir du Brésilien, suivi par Manchester United et le Paris SG l’été dernier, mais qui a finalement décidé, en attendant l’officialisation, de continuer l’aventure chez le champion d’Italie.