PSG : Cette fois, c'est la bonne, Paris va cartonner en C1

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Malgré les victoires convaincantes contre le Real Madrid puis Lyon, les supporters du Paris Saint-Germain refusent de s’enflammer.

En effet, les désillusions des dernières saisons incitent à la prudence, raison pour laquelle il est interdit de s’emballer dans la capitale. Mais le journaliste Stéphane Bitton ne suit pas le mouvement. Sur l’antenne de France Bleu Paris, il a clairement indiqué que le Paris Saint-Germain était, cette fois, bien armé pour briller en Ligue des Champions.

« Avec ou sans Neymar, ce n’est pas la même chose, mais j’ai envie de dire qu’avec ou sans Thiago Silva ce n’est pas pareil non plus. Il a été exceptionnel contre Lyon. On voit souvent ceux qui marquent les buts, pas ceux qui les empêchent. Ça fait 5 matches que le PSG n’encaisse pas de but. C’est une sacrée performance. Et j’ai envie de m’enflammer. On n’arrête pas de dire qu’il fait attendre mars… je sens que Paris est sur une bonne lancée. J’ai envie de kiffer les semaines qui viennent. S’il faut être déçu, on sera déçu. Mais cette année, on ne sera pas forcément déçu » a commenté le suiveur du Paris Saint-Germain. Reste à voir si comme les fans du champion de France en titre, il sera déçu en mars prochain.