PSG ‍: Cette femme qu'Achraf Hakimi ne quittera jamais

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Achraf Hakimi réalise une saison très solide avec le Paris Saint-Germain. Une grande forme sans doute due à une vie personnelle apaisée après des soucis conjugaux par le passé. Le latéral marocain se sent surtout en phase avec ses parents.

Plus que jamais au PSG, le danger vient aussi de l'arrière. Les Parisiens peuvent compter sur un Achraf Hakimi de feu cette saison. Le latéral marocain est impliqué sur 15 buts toutes compétitions confondues (5 buts, 10 passes décisives). L'OL peut en témoigner après le doublé du latéral marocain dimanche dernier. Hakimi est au top de sa forme en ce moment, faisant partie des références à son poste en Europe. Mercredi prochain contre Liverpool, il sera sans doute l'un des éléments majeurs du club parisien sur le terrain. Une belle évolution pour un joueur qui manquait parfois de fiabilité à Paris les années précédentes.

Une femme apaise Achraf Hakimi

Il faut dire que le Marocain était perturbé par une vie personnelle instable. En 2023, sa relation avec son épouse Hiba Abouk s'est mal terminée. Hakimi a divorcé dans un climat tendu entre les deux tourtereaux. Depuis, une autre femme l'a rassuré sur le plan personnel. Il s'agit de sa mère. Jamais loin de son fils de joueur lors des succès et des remises de trophées, elle a une importance énorme dans la vie et dans la carrière du latéral droit parisien.

Achraf Hakimi fait la Une de Vogue Arabia en compagnie de Imaan Hammam, mannequin d'origine marocaine et égyptienne. 🇲🇦🇪🇬🫂 pic.twitter.com/msCu7n4CeX — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 27, 2025

« Comme on dit, rien n’est plus grand qu’une mère. Tout ce que je suis aujourd’hui, je le dois à elle. Elle m’a appris des valeurs, le respect et les principes qui me guident au quotidien. Elle est le fondement de ma vie et je lui dois tout. Mon amour et mon admiration pour elle sont infinis », a t-il déclaré en interview pour Vogue Africa. Hakimi le rend bien à sa mère tout comme à son père, se réjouissant d'avoir mis ses parents à l'abri du besoin. Toutefois, une autre femme pourrait avoir intégré sa vie en la personne de la mannequin Imaan Hammam. Le joueur du PSG a posé avec elle en couverture du magazine.