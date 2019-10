PSG : Cette confidence qui ira droit au coeur de Kimpembe

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a laissé partir, sans même se montrer trop exigeant sur ce qu’il récupérait en contrepartie, de très nombreux jeunes joueurs cette saison. La suppression de l’équipe réserve a forcément provoqué cet exode massif, pour des jeunes souvent talentueux, mais pas suffisamment aux yeux de la direction pour s’imposer en équipe première. Car c’est bien évidemment le but premier de la formation que de faire jouer ses pépites. A 17 ans, c’est déjà le cas pour Adil Aouchiche, qui s’est montré pendant la préparation avant de jouer contre Metz en Ligue 1. Un début de saison de rêve pour ce grand espoir qui se prépare à disputer la Coupe du monde U17 au Brésil avec la France. Et dans un entretien au Parisien au sujet de son éclosion ces derniers mois, le milieu de terrain a rendu hommage à son entraineur mais aussi à l’un de ses coéquipiers qui prend les « Titis » sous son aile.

« Thomas Tuchel est un très bon coach. Il me donne beaucoup de conseils. Il apprécie les jeunes et les pousse au haut niveau. J’aime lorsqu’un entraîneur me dit ce qui va et ce qui ne va pas. Les joueurs ? J’hésite un peu à leur demander, mais quand j’ai disputé mon premier match de L 1 à Metz, tout le monde m’a donné des conseils. On m’a dit « ce n’est qu’un match, on connaît tous tes qualités, fais comme tu sais faire ». Presnel Kimpembe prend les jeunes sous son aile, c’est le seul titi qui reste. Gueye, je l’appelle tonton car il a des conseils de tonton. Pas seulement sur le foot mais aussi sur la vie », a confié Adil Aouchiche, qui va en tout cas s’éloigner de la France pour quelques semaines le temps de disputer cette Coupe du monde au Brésil.