PSG : Ces 5 joueurs que Tuchel et Al-Khelaifi acceptent de vendre

A deux mois de l'ouverture du mercato d'été, et alors que des noms circulent pour venir renforcer le Paris Saint-Germain, il est évident que le club de la capitale va devoir faire de la place dans son vestiaire. Car si Thomas Tuchel s'est souvent plaint cette saison d'avoir un effectif pas à la hauteur des ambitions du PSG, qui sont de tout gagner, le coach allemand souhaite s'appuyer sur des joueurs qu'il aura choisis, et cela dans un contexte financier où le Paris SG doit faire attention. Alors, selon Le Parisien, une première liste de joueurs autorisés à trouver un autre club a déjà été établie. Et cela sans compter le départ inéluctable d'Adrien Rabiot, et les négociations en cours avec Daniel Alves et Gianluigi Buffon.

Les cinq joueurs du PSG concernés par cette opérations sont Thomas Meunier, qui a des contactes en Angleterre, Julian Draxler, liés avec des clubs allemands et espagnols, Layvin Kurzawa (Espagne), Christopher Nkunku (Rennes, Arsenal) et Stanley Nsoki. Autrement dit, si Nasser Al-Khelaifi reçoit une offre qui lui convient pour ces cinq footballeurs, alors ces derniers pourront changer d'air durant le prochain mercato. En contrepartie, Thomas Tuchel compensera ces départs, mais aura son mot à dire pour chaque poste.