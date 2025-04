PSG ‍: Ces 26 minutes qui ont effrayé l'Europe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Comme à Aston Villa et à Liverpool, le PSG a rapidement mené au score face à Arsenal. La presse anglaise est sidérée par le rouleau compresseur qu'est devenu Paris en Ligue des champions.

Mikel Arteta connaissait le danger avec cette équipe du Paris Saint-Germain, et il l'avait fait savoir à ses joueurs, il ne fallait surtout pas laisser le ballon aux joueurs de Luis Enrique au début du match. Comme l'a saisi une caméra de télévision , Declan Rice, le héros du match aller contre le Real Madrid, l'a rappelé à ses coéquipiers juste à la fin de l'échauffement en lançant cette phrase prémonitoire : « Si nous n'avons pas le ballon, nous allons mourir ». Cependant, comme ses coéquipiers, le milieu de terrain d'Arsenal n'a rien pu faire face à l'entame du match du PSG et à l'ouverture du score signée Ousmane Dembélé après un contre pas loin de ressembler à celui du but à Anfield. Et la BBC a fait les comptes, les champions de France ont malmené pendant 26 minutes les Gunners avec des statistiques effrayantes.

L'Angleterre entre admiration et peur du PSG

Phil McNucty, rédacteur en chef de la rubrique sport de la BBC, ne masque pas son admiration après ce qu'a fait subir le Paris Saint-Germain dès le début du match à l'Emirate Stadium. « Declan Rice n'a pas été entendu et le PSG a eu 71,6% de possession de balle dans ces 26 premières minutes qui ont refroidi brutalement l’ambiance. Au cours de cette même période, le PSG a eu une précision de passe remarquable de 86,5 % dans la moitié de terrain d'Arsenal, et le ratio total était de 165 passes contre 60 pour Arsenal (...) L'espoir subsiste, mais le PSG a démontré qu'il était devenu un adversaire redoutable. Il sera le grand favori pour affronter Barcelone ou l'Inter Milan à Munich », prévient le journaliste anglais, qui estime que les Gunners n'ont pas les armes qu'il faut pour contrarier cette version du PSG délesté de ses stars. Car de l'autre côté de la Manche comme en France, on constate que sans Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain fait nettement plus peur.