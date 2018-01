PSG : Ce remplaçant qui ne manque pas d'offres au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Désormais remplaçant d’Alphonse Areola, Kevin Trapp digère difficilement cette nouvelle situation, alors qu’il était arrivé à Paris en poussant justement Salvatore Sirigu sur le banc de touche. Le portier allemand se contente des rencontres de Coupe, ce qui lui assure tout de même des matchs réguliers puisque le PSG va en général très loin dans ces épreuves. Néanmoins, pas de quoi satisfaire l’ancien gardien de Francfort, qui se fait légitimement du souci pour sa place avec la sélection allemande à la Coupe du monde. L’idée d’un départ a plusieurs fois été lancée par son agent, mais cela ne devrait toutefois pas se produire. Pourtant, le gardien assure ne pas avoir manqué de propositions en ce mois de janvier.

« J'ai rejeté diverses offres cet hiver et je veux continuer à me battre ici. Le PSG est un grand club, avec des ambitions que je partage. J'ai toujours dit que mon but était d'être régulier et de jouer les matchs important et je veux vraiment aller à la Coupe du monde. Bien sûr, le nombre de matchs n'est pas satisfaisant, mais je me sens en forme et je j'ai prouvé dans les matchs que j'ai joués que le coach pouvait compter sur moi », a expliqué Kevin Trapp à la chaine allemande Sat 1. Cette petite sortie médiatique va forcément faire son effet, puisqu’elle permet au gardien de rappeler son attachement au PSG, tout en expliquant qu’il avait encore une belle valeur sur le marché des transferts.