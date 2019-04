PSG : Ce grand attaquant refuse de venir cirer le banc de Paris

Dans : PSG, Mercato.

Très apprécié dans les tribunes du Parc des Princes, Edinson Cavani n’a pas la même cote chez les dirigeants du Paris Saint-Germain.

En interne, certains pensent à pousser l’attaquant uruguayen vers la sortie cet été, à un an de la fin de son contrat. C’est pourquoi le club de la capitale envisage de recruter son remplaçant. D’où l’apparition de Luka Jovic (21 ans) dans l’actualité mercato du PSG, en concurrence avec plusieurs cadors européens pour l’avant-centre auteur de 24 buts cette saison pendant son prêt à l’Eintracht Francfort. Seulement voilà, le Serbe appartenant à Benfica n’a aucune envie de bouger.

« Luka a eu des demandes, dont une de Barcelone, mais il n'est pas intéressé, a confié son père Milan au quotidien allemand Bild. Il est venu me dire il y a quelques jours : "Papa, ce n'est pas une question d'argent, je veux jouer au football." (...) Et il ne sait pas s'il aura sa place (dans un grand club). Il veut se qualifier pour la Ligue des Champions avec Francfort et rester ici. » Il est vrai qu'à Paris, l'axe semble réservé à Kylian Mbappé. Pas de quoi rassurer Jovic, qui devrait être définitivement recruté par l'Eintracht via une option d'achat inférieure à 7 M€.