PSG : Cavani une blessure bidon ? La rumeur enfle

A la surprise générale, puisque Thomas Tuchel ne l'avait pas dit samedi matin lors de sa conférence de presse, Edinson Cavani a déclaré forfait pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Marseille. Raison officielle de cette absence d'El Matador, une blessure contractée vendredi à l'entraînement, ce que personne n'avait vu venir. Mais pour Stéphane Bitton, qui s'est exprimé sur France Bleu Paris, le forfait sur blessure d'Edinson Cavani contre l'OM ressemble à une entourloupe pour masque un problème plus sérieux.

« Oui il faut s’inquiéter de la situation d’Edinson Cavani et je me demande même si la blessure justifiant son absence contre Marseille n’était pas diplomatique. Tout cela me paraît quand même extrêmement bizarre. Je jette un pavé dans la mare, mais j’ai l’impression que ça ne se passe pas très bien pour lui et que c’est une façon de communiquer. On sait très bien communiquer quand on a envie au Paris Saint-Germain. Et là, l’histoire du forfait, des douleurs, ce n’est pas très précis. Déjà que pour Thiago Silva on a parlé de diplomatie, mais là pour Edinson Cavani je trouve bizarre dans un contexte où c’est très difficile pour lui. Lui le montre sur son visage que ça ne va pas bien, alors que ça va de mieux en mieux entre Neymar et Mbappé. Cela fait beaucoup de choses... », constate le journaliste qui suit l'actualité du Paris Saint-Germain au quotidien.