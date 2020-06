PSG : Cavani et Silva réclament 5,6ME au Qatar !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain est contraint d'essayer de prolonger de deux mois le contrat de plusieurs de ses joueurs, dont Thiago Silva et Edinson Cavani.

La prolongation totalement imprévisible de la saison 2019-2020 pose des problèmes énormes au Paris Saint-Germain, puisque le club de la capitale doit composer avec le départ de plusieurs joueurs en fin de contrat et des matchs cruciaux à disputer fin juillet et en août. Car le 1er juillet prochain, les joueurs concernés seront libres de signer où ils le veulent, ce que Leonardo et le PSG ne veulent pas, Paris souhaitant aller au bout des trois compétitions (Coupe de France, Coupe de la Ligue et évidemment Ligue des champions). Et deux joueurs risquent de poser un vrai problème, il s’agit d’Edinson Cavani et Thiago Silva. Deux légendes qui ont marqué l’histoire du Paris Saint-Germain version Qatar et que Nasser Al-Khelaifi veut voir jouer la C1 an août prochain sous le maillot du PSG à Lisbonne ou ailleurs, l’UEFA décidant ce mercredi du calendrier et de l’endroit où se finira la Ligue des champions.

Du côté de Thiago Silva et d’Edinson Cavani, on a clairement mal vécu la manière dont le Paris Saint-Germain a décidé de mettre un terme à cette belle et longue histoire. Et selon Le Parisien, il y aura forcément un énorme sentiment de revanche pour le capitaine et le meilleur buteur de l’histoire du PSG, ce qui se traduira par une demande salariale sans pitié. « Silva ou Cavani ne feront aucun cadeau au club de la capitale. Ces derniers ont peu goûté au sort qui leur a été réservé et ils devraient exiger le paiement intégral de leurs salaires mensuels. Soit 1,5ME pour le Brésilien et environ 1,3ME pour l’Uruguayen », explique le quotidien francilien. Au total, ces deux mois de plus au Paris SG coûteront donc 5,6ME au club de la capitale pour un maximum de 5 matchs. Mais compte tenu de la situation, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi risquent de ne pas avoir le choix au moment de négocier avec Thiago Silva et Edinson Cavani.