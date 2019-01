PSG : Cavani augmente la pression sur Al-Khelaifi et le PSG

Dans : PSG, Mercato.

Questionné sur son avenir au sein du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani s'est montré sûr de lui.

En première partie de saison, Edinson Cavani semblait plus ou moins faire tâche dans l'attaque du club de la capitale, où Neymar et Mbappé prenaient toute la lumière. Mais en ce début d'année 2019, l'attaquant uruguayen a clairement retrouvé des couleurs. Impliqué dans cinq des neuf buts parisiens lors du récital face à Guingamp en Ligue 1 samedi (9-0), avec un triplé et deux passes décisives, le Matador est redevenu un élément central de Paris. De quoi lui redonner le sourire, et lui donner envie de finir sa carrière au PSG alors qu'il aura bientôt 32 ans ? À un an et demi de la fin de son contrat chez le champion de France, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a clairement envie d'aller au bout du bout de son histoire d'amour avec la formation francilienne.

« Je suis très tranquille. Pour moi dans le football, les choses peuvent changer. Comme je l'ai dit beaucoup de fois, les décisions ne dépendent pas seulement des joueurs. C'est une décision en équipe. Comme je l'ai dit en parlant de mon contrat, j'ai jusqu'en 2020 avec le PSG. Je veux aller au bout de mon contrat. Je ne sais pas ce qu'il se passera après. Je pense seulement à ça. Vous pouvez parler de mercato, tout ça, c'est normal. Mais j'ai mon contrat et je vais respecter mon contrat », a avoué, sur Canal+, Cavani, qui détruit donc les rumeurs l'envoyant un peu partout à travers l'Europe. En ce laps de temps qui lui reste au PSG, l'ancien goleador de Naples espère bien remporter le trophée de ses rêves, la Ligue des Champions.