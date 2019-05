PSG : Cavani au lieu de Griezmann, ça sent le big deal !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir, Antoine Griezmann a officialisé son départ de l’Atlético. En effet, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’international français a confirmé qu’il allait quitter Madrid à l’issue de la saison. Quelle sera sa future destination ? Sans aucun doute, il s’agira du FC Barcelone, le grand favori pour récupérer Griezmann, ou du Paris Saint-Germain. Une chose est sûre, le départ du Français va laisser un grand vide à l’Atlético, où il était le leader technique depuis cinq ans. Ainsi pour le remplacer, Diego Simeone voit les choses en grand.

Et à en croire les informations obtenues par la Cadena SER, le technicien argentin des Colchoneros souhaiterait recruter Edinson Cavani pour renforcer son secteur offensif. Libre dans un an, le Matador du PSG pourrait être sacrifié par Nasser Al-Khelaïfi, qui refuse évidemment de voir partir le meilleur buteur de l’histoire du club pour zéro euro dans un an. Reste maintenant à voir sur la base de quel prix les négociations seront lancées entre l’Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain au sujet de Cavani. Par ailleurs en Italie, un autre nom est évoqué pour venir renforcer les rangs du club madrilène, celui du Turinois Paulo Dybala.