PSG : Cavani à Naples, au PSG on doit s'étouffer de rire

Auteur d’une belle Coupe du monde malgré l’élimination de l’Uruguay en quart de finale, Edinson Cavani est un attaquant qui a la cote au mercato.

Le Real Madrid garde un œil sur lui, tandis que Naples en rêve. Mais le président Aurelio De Laurentiis a déjà expliqué que la star uruguayenne devrait diviser son salaire par deux s’il souhaitait revenir dans son ancien club. Ce qui rend l’opération définitivement impossible selon Donato Di Campli, qui connaît bien l’état-major du PSG puisqu’il s’agit de l’ancien agent de Marco Verratti.

« Sachant qui gère le Paris Saint-Germain, je pense que Cavani est une utopie pour Naples. À la fois pour le coût d’un éventuel transfert et le salaire du joueur, à plus de 10 ME par an. L’amour du maillot atteint un certain point » a expliqué celui qui s’est fait larguer par Marco Verratti au profit de Mino Raiola il y a plusieurs mois. Du côté du PSG, on n’a de toute manière pas l’intention de vendre Edinson Cavani. Ce dernier est quasiment intransférable aux yeux de l’état-major francilien, au même titre que Neymar et Kylian Mbappé…