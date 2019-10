PSG : Cavani à Manchester United au mercato, Leonardo pourrait dire oui

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Malgré ses investissements, Manchester United ne parvient toujours pas à se faire une place dans le haut du tableau en Angleterre.

De quoi clairement remette en cause l’avenir de son entraineur Ole-Gunnar Solskjaer, dont l’état de grâce est définitivement terminé. Cet hiver, les Red Devils n’ont pas le choix, ils vont devoir recruter un attaquant de pointe, sachant que le départ de Romelu Lukaku n’a pas du tout été compensé. Et pour trouver leur bonheur, les dirigeants anglais ont deux pistes principales annonce 90Min. Elles se dirigent vers Mario Mandzukic, inutilisé à la Juventus, et Edinson Cavani, dont la situation est plus complexe. L’Uruguayen, souvent blessé, compte bien aller au bout de son contrat, et évoque régulièrement une possible prolongation, sans que cela n’avance réellement.

Le PSG a forcément du mal à lui proposer un nouveau bail étant donné qu’il est loin de sa meilleure forme. Une vente dès le mois de janvier permettrait clairement de récupérer une somme non négligeable, l’argent n’étant pas un problème pour Manchester United. Mais affaiblir l’effectif de Thomas Tuchel alors que Leonardo a réussi à faire venir un attaquant de pointe supplémentaire avec Mauro Icardi, n’est pas dans l’intérêt du PSG en vue de la Ligue des Champions. A moins que le transfert de Cavani ne permette de recruter un nouveau joueur à ce posté. Habitué aux coups à plusieurs bandes sur le marché des transferts, Leonardo pourrait bien y réfléchir.