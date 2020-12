PSG : Carton jaune pour Fred, la polémique éclate

Dans : PSG.

Fred, le milieu international brésilien de Manchester United, était visiblement chaud bouillant lors de la première période face au PSG.

Ce mercredi soir, après 22 minutes de jeu, et alors que le PSG menait 0-1 à Old Trafford, Fred, très énervé a très clairement fait un geste de la tête vers Leandro Paredes, lequel en a ajouté et est tombé au sol, tout ça dans le dos de l'arbitre. Interpellé par la VAR, M.Orsato, l'arbitre du match, allait rapidement voir sur l'écran vidéo le geste commis par le joueur de Manchester United et de manière totalement surprenante il donnait un avertissement à Fred. Soit ce dernier a mis un coup de tête à Paredes, ce qui semble être le cas, et il méritait un rouge, soit il n'a rien fait et il ne méritait rien. Après cette première séquence, l'arbitre attendait 15 minutes pour avertir Paredes, alors que cette fois Fred venait de mettre une semelle au joueur parisien. De quoi faire du bruit sur les réseaux sociaux, et cela même si à la 70e minute, après un nouveau tacle musclé, Fred prenait un deuxième jaune et quittait ses coéquipiers alors que Paris venait de repasser devant au score.