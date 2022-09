PSG : Carlos Soler surpris par Mbappé, Messi et Neymar

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Cet été, Carlos Soler a passé un cap en quittant son cocon de Valence pour rejoindre le PSG. Au vu des objectifs, des moyens et des joueurs présents autour de lui, il pouvait craindre un contexte difficile mentalement. Finalement, c'est beaucoup plus simple que prévu.

Ce fut peut-être la surprise du mercato estival parisien. Au début de l'été, rares étaient ceux qui évoquaient une arrivée de Carlos Soler au PSG. Finalement, le prometteur milieu espagnol est arrivé en fin de mercato après un travail assidu de Luis Campos. C'est un changement total d'atmosphère pour Soler. Depuis plusieurs saisons, il était le leader d'une équipe de Valence passée au second plan en Liga. Désormais, il est au mieux un lieutenant, voire tout simplement une petite pièce dans l'immense puzzle parisien.

Soler apprécie Mbappé, Neymar et Messi

Le début de saison a aussi montré que les relations n'étaient pas toujours évidentes entre les membres de l'effectif parisien. Au PSG, plus qu'ailleurs, les ambitions sont élevées avec une Ligue des champions toujours désirée et pas encore arrivée. Ainsi, un Carlos Soler doit prouver rapidement surtout face à des stars plus confirmées comme le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé. Des joueurs qui pourraient prendre de haut le modeste Soler. Est-ce le cas ? Pas du tout ! L'intéressé a été agréablement surpris par la proximité affichée par ces prestigieux partenaires.

Feliz por sumar una nueva oportunidad con la @sefutbol. 🇪🇸

Preparados para afrontar una semana de partidos muy importantes. 💪🏻 pic.twitter.com/4TYsJ5oJXs — Carlos Soler (@Carlos10Soler) September 16, 2022

« Au final (Mbappé, Messi et Neymar) ce sont des gens normaux. Tu te rends compte quand tu es avec eux, que tu peux leur parler, qu'il n'y a pas de problème. Ce sont des gens normaux. Ce qui se passe, c'est que plus tard sur le terrain, ils décident du jeu pour vous », a confié au journal madrilène Marca le joueur récemment appelé en équipe d'Espagne. Ce dernier a aussi calmé au passage les journalistes espagnols à propos d'une obsession de la Ligue des champions au PSG. Le club parisien est ambitieux certes mais il n'a pas perdu tout sens de la réalité et des relations humaines.