PSG : Campos fait des miracles, Ander Herrera quitte Paris !

L’opération dégraissage avance très bien au PSG, en passe de boucler le départ de Thilo Kehrer mais également celui d’Ander Herrera.

La technique du loft porte ses fruits au Paris Saint-Germain. Après avoir bouclé le départ de Georginio Wijnaldum à l’AS Roma, le club de la capitale touche au but dans le dossier Thilo Kehrer, qui va rejoindre West Ham pour près de 20 millions d’euros. Au cours des dernières heures, le PSG a également franchi de nombreuses étapes pour concrétiser le départ d’Ander Herrera. Indésirable depuis la tournée au Japon, l’ex-milieu de terrain de Manchester United n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier et de Luis Campos. Selon les informations du journaliste Nico Rodriguez, le retour d’Ander Herrera à l’Athletic Bilbao est en très bonne voie. L’optimisme règne dans ce dossier à tel point que selon l’insider d’El Chiringuito, il ne fait aucun doute qu’Ander Herrera va devenir dans les jours à venir un joueur de Bilbao.

Ander Herrera à Bilbao, c'est fait

Une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui a très vite fait du départ d’Ander Herrera une priorité lors de ce mercato estival. Et cela paraissait bien mal engagé il y a encore quelques semaines car parmi les pensionnaires du « loft » de Luis Campos, l’Espagnol était celui qui était le moins motivé à l’idée de partir. L’offre de son ancien club de cœur de l’Athletic Bilbao a finalement changé la donne et Ander Herrera va faire ses valises du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir quelle forme prendra ce départ. A priori, Herrera va résilier son contrat avec le PSG avant de s’engager librement à Bilbao. Le PSG va donc être contraint de sortir le carnet de chèque pour se débarrasser d’un joueur sur lequel le club ne comptait absolument plus. Un mal pour un bien pour Paris, dont l’entraîneur Christophe Galtier veut travailler avec un effectif plus réduit cette saison.