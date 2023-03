PSG : Campos et Galtier victimes d'un coup de pression XXL

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG joue une très grande partie de sa saison ce mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions. En cas d'élimination, le duo Campos-Galtier pourrait vivre ses dernières heures dans la capitale.

A quelques heures de son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, la pression monte logiquement dans les rangs du PSG. Le club de la capitale a un retard d'un but à combler. La mission s'annonce rude contre un adversaire expérimenté et qui évoluera devant son public. La dynamique du PSG reste cependant bonne et l'espoir est présent. Mais en cas d'élimination précoce en Ligue des champions, le duo Campos-Galtier pourrait en faire les frais. Doha ne veut plus perdre de temps et ne laissera pas passer un fiasco européen de plus.

Doha ne pardonnera pas une élimination du PSG

Nasser Al-Khelaïfi est présent avec Luis Campos et Christophe Galtier pour la séance d’entraînement. pic.twitter.com/rHzv99qImn — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) March 7, 2023

C'est en tout cas ce qu'indique Marca ces dernières heures. Le média espagnol affirme en effet que Christophe Galtier et Luis Campos seront en première ligne en cas d'échec sur la pelouse du Bayern. « Le projet du PSG se joue à Munich. L’entraîneur et le directeur sportif pourraient en subir les conséquences… en cas de revers contre le Bayern après le match aller 0-1 (…) Une défaite face au Bayern ce soir pourrait signifier un avenir difficile pour deux personnes issues du projet PSG : le coach Galtier et le conseiller sportif, le Portugais Luis Campos », écrit notamment Marca, qui croit savoir que Doha ne veut pas se contenter seulement du gain de la Ligue 1. QSI a placé beaucoup d'espoir en son duo Galtier-Campos et veut aller loin en Ligue des champions. Si Galtier indiquait de son côté ne pas se sentir menacé en cas d'élimination en C1, les propriétaires du club pensent donc différemment. Idem pour Luis Campos, dont les derniers mercatos n'ont pas du tout plu. Voilà en tout cas de quoi mettre un peu plus la pression au PSG avant un match clé pour son projet.