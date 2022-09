PSG : Campos à Chelsea, ça rêve déjà de Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Alors qu'il vient tout juste de débarquer au PSG en tant que conseiller sportif, Luis Campos est déjà annoncé partant. La presse anglaise fait notamment état d'un intérêt de Chelsea pour le Portugais.

Le PSG sort d'une période de mercato éreintante. Le club de la capitale a notamment dû dégraisser son effectif. Cette mission a été confiée à Antero Henrique en accord avec Christophe Galtier et Luis Campos. Le dernier cité, arrivé cet été pour redynamiser le projet du PSG, est plébiscité pour ses connaissances du football et sa capacité d'adaptation. Cela fait de lui un dirigeant très demandé. Le club de la capitale compte bien continuer avec lui pendant encore quelque temps. Mais voilà, on a appris ces dernières heures par la presse anglaise que Chelsea comptait bien tenter sa chance pour convaincre Luis Campos de signer en tant que nouveau directeur sportif.

Chelsea rêve en grand... au PSG !

S'il est actuellement sous contrat, avec une clause qui l'empêche de collaborer avec un autre « grand club » (Campos travaille aussi pour le Celta Vigo) d'après le journaliste Ben Jacobs, Luis Campos fait déjà rêver les fans des Blues. La presse locale s'y met également. C'est le cas de Football.London, qui explique que Chelsea est dans une phase de transition intense que le club veut frapper fort pour reconstruire son effectif sous l'impulsion du nouveau propriétaire Todd Boehly. Selon le média britannique, Chelsea veut installer un directeur sportif pour aider le nouveau coach Graham Potter. Des contacts ont déjà été entamés avec Luis Campos pour prendre la température d'une potentielle arrivée dans le futur. Et Football.London insiste sur le fait que l'arrivée de Campos à Chelsea relancerait certains dossiers XXL. Parmi eux, on se prend à rêver d'arrivées de Kylian Mbappé, de Neymar Jr, de Marco Verratti, de Jonathan David ou encore de Bernardo Silva. Les deux premiers cités, encore sous contrat de longues années au PSG, touchent d'énormes émoluments et Paris demandera le prix fort, surtout à un club concurrent. Marco Verratti est de son côté en négociations pour prolonger. Bernardo Silva a lui des envies de départ, mais au Barça... La piste Jonathan David parait donc être la plus plausible, avec ou sans Luis Campos...