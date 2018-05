Mercato : Ça sent le clash pour Benzema, le PSG à l’affût !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En marge de la finale de la Ligue des Champions à Kiev ce samedi, cela chauffe en ce qui concerne la situation de Karim Benzema au Real Madrid.

La direction espagnole n’est pas satisfaite des prestations de l’attaquant français cette saison, et, en dépit des appuis répétés de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, ce qui n’est tout de même pas rien, cette dernière a décidé de s’en séparer cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’ancien lyonnais n’avait au départ pas l’intention de quitter le club. Mais les recherches actives de Florentino Perez pour un buteur ont fini par faire fléchir KB9.

Diario Gol annonce ainsi que le Français va accepter son sort et donc quitter le Real Madrid, mais à une condition. Celle de voir les dirigeants madrilènes ne pas se montrer trop gourmands pour son futur transfert, et le laisser ainsi décider de son futur point de chute. A l’origine, le Real Madrid compte récupérer 80 ME avec Benzema, mais ce dernier aimerait bénéficier d’un coup de pouce pour être vendu à hauteur de 40 ME, et ainsi discuter avec les clubs de son choix et aussi bénéficier à l’arrivée d’un meilleur salaire. Le journal espagnol cite ainsi très rapidement le PSG parmi les clubs intéressés si jamais l’ex de l’OL venait à voir son tarif baisser jusqu’à 40 ME. A ce prix-là, il y a toutefois à parier que de nombreux clubs seront sur les rangs, même si les demandes salaires de Karim Benzema devront permettre, elles, de faire le tri.