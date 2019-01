PSG : Ça discute avec trois cibles, mais Tuchel risque d’être déçu

Dans : PSG, Mercato.

Catégorique sur la nécessité de recruter deux milieux, Thomas Tuchel n’obtiendra peut-être pas gain de cause. La faute à l’enveloppe dont dispose le Paris Saint-Germain.

Toujours sous la menace du fair-play financer, le club de la capitale devra boucler son mercato hivernal sans dépasser la barre des 30 M€. Un montant largement insuffisant pour répondre aux exigences de l’entraîneur allemand. Du coup, le champion de France envisage surtout de recruter un seul joueur dans le cadre d’un transfert définitif, affirme le quotidien Le Parisien.

Des discussions seraient en cours avec trois cibles dont le Brésilien Allan (28 ans), que Naples refuse de vendre en dessous de 70-80 M€. Une piste à oublier, tout comme celle menant à Idrissa Gueye (29 ans). L’ancien Lillois est intéressé mais Everton réclamerait au moins 40 M€. Finalement, le dossier le plus accessible concerne l’Allemand Julian Weigl (23 ans), même si le Borussia Dortmund n’est toujours pas ouvert à la négociation. Autant dire que Tuchel et les supporters parisiens devront se montrer patients et compréhensifs cet hiver.