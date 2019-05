PSG : C'est le Qatar qui régale, Al-Khelaïfi lance le mercato 2019

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain a tout essayé ces dernières années pour enfin passer un cap en Europe. Sans succès.

L’été 2019 sera une nouvelle fois décisif, car le club de la capitale se doit de satisfaire un Thomas Tuchel en qui il a une grande confiance pour l’avenir. Mais pour cela, la gestion réussie du marché des transferts sera capitale. C’est pourquoi ce vendredi 10 mai marque un premier tournant afin de dessiner les contours de ce qui est réellement nécessaire, et ce qui est également faisable. Ce jeudi, Antero Henrique s’est envolé en direction de Doha afin d’avoir un rendez-vous en haut lieu avec Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier, revenu au Qatar afin d’observer le Ramadan, va recevoir ce vendredi le directeur sportif portugais pour faire un point complet sur le mercato, annonce L’Equipe.

Un rendez-vous qui servira doublement. Il s’agira de définir les urgences en ce qui concerne la vente des joueurs, le nom des éléments autorisés à partir et le montant espéré. Une première mission qui doit aboutir en grande partie avant le 30 juin, c’est à dire au moment de boucler les comptes de la saison dans le cadre du fair-play financier. Ensuite, le PSG pourra se concentrer sur les achats et notamment ceux d’un ou deux milieux défensifs, d’un joueur offensif et d’un latéral. Une réunion capitale à laquelle Thomas Tuchel ne prendra pas part, l’entraineur allemand étant bien évidemment présent à Paris pour préparer le match du week-end. Néanmoins, le quotidien sportif le précise bien, le coach est totalement inclus dans la réflexion, et il aura très certainement son mot à dire dans les arrivées et les départs cet été.