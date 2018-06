PSG : Buffon n’a pas encore signé, Areola sera n°1

Dans : PSG, Mercato.

A 40 ans, Gianluigi Buffon s’apprête à relancer sa carrière de manière assez incroyable. Le portier légendaire de la Juventus va rejoindre le PSG, même si son arrivée tarde à se finaliser.

Au sein du club de la capitale, ce recrutement ne fait toutefois aucun doute, mais il n’est pas à l’heure actuelle la première urgence des dirigeants, qui avancent sur des dossiers majeurs au milieu de terrain. Néanmoins, si le portier italien débarque avec sa grande renommée et son expérience, ce n’est pas pour prendre place sur le banc. Et bien si annonce RMC, pour qui Thomas Tuchel a fait savoir à Alphonse Areola qu’il serait toujours le portier titulaire la saison prochaine. Un coup de tonnerre sachant qu’il n’est pas certain que Buffon soit au courant…

« L’entraîneur allemand Thomas Tuchel doit d’ailleurs s’entretenir avec Buffon la semaine prochaine. Le coach parisien a validé l’arrivée du gardien. Le PSG compte bien maintenir sa confiance à Alphonse Areola en tant que numéro 1. Tuchel s’est entretenu avec le gardien français et lui a dit qu’il comptait bien sur lui », a expliqué la radio sportive, pour qui cette information ne change pas la donne en ce qui concerne la signature de Buffon. En revanche, cela pousse clairement Kevin Trapp à se trouver un nouveau club.