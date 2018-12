PSG : Buffon-Cavani, ça parle mercato dans le vestiaire

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Régulièrement ces dernières semaines, la presse italienne fait état d’un intérêt concret de Naples pour Edinson Cavani en vue du prochain mercato.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2020, le Matador, qui affirme ne pas avoir été approché par sa direction pour évoquer une prolongation, sera à un tournant de sa carrière au mois de juin prochain. La question d’un départ va sérieusement se poser et Aurelio De Laurentiis entend bien en profiter. D’autant que selon Gianluigi Buffon, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’est pas insensible à l’intérêt du club napolitain.

« Avec le Matador, je parle souvent de l’Italie et de Naples. Il est resté très proche du club et y a passé de bonnes années, il nourrit beaucoup d’amour pour le peuple napolitain. Il n’est pas insensible, mais pour l’instant, je pense qu’il a la possibilité de jouer au PSG et donc d’aller potentiellement au bout en Ligue des Champions. Ce n’est pas que Naples ne peut pas le faire, mais le PSG travaille dans ce but depuis des années. Il voudra donc atteindre cet objectif avec nous jusqu’au mois de juin » a expliqué Gianluigi Buffon, interrogé dans l'émission Tiki-Taka. Les dirigeants parisiens sont donc prévenus : s’ils souhaitent prolonger Edinson Cavani, il ne faudra pas trop traîner. Sous peine d'avoir une mauvaise surprise...