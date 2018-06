PSG : Buffon au PSG c'est oui, fair-play financier ou pas !

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Ligue 1.

On l'a appris mardi, Gianluigi Buffon sera suspendu trois matches de Ligue des champions suite à son coup de colère après le match Real Madrid-Juventus. Une sanction relativement légère et qui privera le légendaire gardien de but italien de la moitié des matches de poule s'il retrouve un club qui joue la C1.

Et ce mercredi, la Gazzetta dello Sport est clair et net à sa Une, oui Gianluigi Buffon sera bien le gardien de but du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pour le quotidien sportif italien, les choses sont désormais très claires après la décision de la commission de discipline de l'UEFA, même l'éventuelle sanction du fair-play financier qui peut tomber d'ici la fin de la semaine sur le PSG n'empêchera pas le deal de se faire. La seule inconnue concerne la date de l'officialisation de la signature de Gianluigi Buffon, les dirigeants du Paris Saint-Germain étant évidemment tentés d'en faire une grosse opération de communication, la venue de l'emblématique ancien gardien de la Juventus étant forcément un événement qui sera suivi sur toute la planète football. Il va falloir s'y faire, mais qui s'en plaindra, Gianluigi Buffon jouera en Ligue 1 la saison prochaine !