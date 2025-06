PSG ‍: Bradley Barcola répond à Arsenal et Liverpool

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Bradley Barcola n’en finit plus de faire les titres. L’international français est courtisé par de nombreux cadors européens. Ce mardi, c'est Liverpool et Arsenal qui pensent à l’ancien lyonnais. Barcola et le PSG ne comptent cependant pas se séparer de sitôt.

Bradley Barcola veut rester au Paris Saint-Germain. L’international français (14 sélections, deux buts) est tourné vers la Coupe du monde des clubs avec le PSG. L’ancien lyonnais a par ailleurs délivré une passe décisive lors de la victoire face à Seattle ce lundi soir (2-0). Cependant, dans les médias étrangers, le nom Barcola revient sans cesse. En fin de semaine passée, c’est le Bayern Munich qui a tenté d'attirer l'ailier parisien. Ce mardi, le média TBR Football annonce que deux clubs de Premier League aimeraient s’offrir l'ancien lyonnais. Le média britannique précise que ni le club, ni le joueur n’ont envie de bouger. TBR Football assure pourtant qu'Arsenal et Liverpool sont les deux nouveaux prétendants du joueur parisien.

Barcola ne veut pas bouger de Paris

🚨❤️💙 More on Paris Saint-Germain plans to keep Bradley Barcola reported yesterday.



Despite Bayern and PL clubs interest, PSG considers Barcola untouchable…



…and also understand new deal could be discussed later this year with PSG. 👀 pic.twitter.com/n95rZKvpH0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025

Après une saison de plus de 60 matchs (21 buts et 20 passes décisives), Barcola a montré être l’un des éléments forts de Luis Enrique. Moins présent dans le onze de départ de l’Espagnol, l’ailier de 22 ans reste tout de même important dans le groupe parisien. Le PSG a par ailleurs fermé la porte à une potentielle vente, mais ce mardi le joueur a au moins le mérite d'avoir fait connaitre son opinion sur un éventuel futur transfert. Selon TBR Football, « le joueur n'est pas non plus disposé à faire pression pour un départ, » explique le média britannique. Bradley Barcola ne va donc pas bouger de la capitale française cet été. Le PSG ne compte pas perdre les éléments offensifs l’ayant mené au Graal. De son côté, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais va continuer sa progression et pense déjà peut-être à la Coupe du monde l’été prochain avec l’équipe de France. Pour rappel, Barcola est lié avec le PSG jusqu’en 2028.