PSG : Bonucci ? Boateng ? Tuchel préfère Diarra

Dans : PSG, Ligue 1.

Contrairement à ce que l’on annonçait, le Paris Saint-Germain ne devrait pas renforcer sa charnière centrale cet été.

Thomas Tuchel teste bien une défense à trois axiaux mais n’a pas besoin d’une recrue à ce poste. Aux côtés de Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe, l’entraîneur parisien a choisi une solution en interne, à savoir Lassana Diarra. L’habituel milieu de terrain a été aligné en défense contre le Bayern Munich (défaite 3-1) samedi. Et a déjà convaincu l’Allemand grâce à ses qualités et son état d’esprit.

« C'est un plaisir d'avoir des joueurs comme lui dans l'équipe. On le voit dans son attitude qu'il a joué dans de grands clubs en Europe. C'est cette attitude qu'il faut dans une équipe. C'est un grand plaisir de l'entraîner, a encensé Tuchel. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait de jouer avec trois défenseurs qui est une priorité, mais plutôt de savoir quel joueur donnera le meilleur de lui-même pour aider l'équipe, quelles compétences ils ont, comment intégrer les nouveaux joueurs, nous aider à avoir de la stabilité sur le terrain. »

Diarra en défense « avec plaisir »

« Ce genre d'attitude différencie les joueurs talentueux et les grands joueurs. Son premier match en tant que défenseur central face au Bayern a été bon. Il a été excellent, a insisté le technicien. La base de cela, c'est son approche, le fait de dire qu'il est ouvert à jouer à plusieurs postes. Mais on ne décidera pas de cela maintenant. » De son côté, l’ancien joueur du Real Madrid s’est dit « à la disposition de l’équipe » et prêt à jouer en défense « avec plaisir ».