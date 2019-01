PSG : Bonne nouvelle pour Paris, un retour de taille avant Man United !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Tandis que Neymar sera forfait pour le match aller face à Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions le 12 février prochain, Marco Verratti devrait être de la partie. En effet, l’international italien va reprendre l’entraînement dès cette semaine, à en croire les informations de RMC Sport, qui précise que l’entorse du natif de Pescara s’est bien résorbée. Le milieu défensif du PSG s’est testé en enchaînant les tours de terrain ces derniers jours, et il ne ressent plus aucune douleur.

Bien évidemment, aucun risque ne sera pris avec lui ce week-end et il y a ainsi peu de chances de le voir titulaire lors du déplacement à Lyon. En revanche, une titularisation à Bordeaux est envisagée afin de préparer au mieux le choc à Old Tafford face à Manchester United. En espérant pour Thomas Tuchel et les supporters franciliens qu’il n’y aura pas de mauvaise surprise avec le « petit hibou » du Paris Saint-Germain…