PSG : Boateng à Paris, une histoire à dormir debout !

Lors du mercato 2018, Jérôme Boateng avait été annoncé comme proche du PSG. Et si le transfert a échoué, on sait désormais pourquoi et c'est énorme.

Il y a deux ans, en quête d’un renfort défensif, le Paris Saint-Germain avait longtemps pensé à Jérôme Boateng, mais finalement le joueur du Bayern Munich n’avait pas rejoint le club de le capitale, ce qui l’avait meurtri. « Dans ma tête, j’étais déjà parti. Si vous avez une promesse aussi sûre et qu’une somme suffisante est versée, mais que soudain on vous dit non, quelque chose se brise en vous », avait confié le défenseur central quelques mois plus tard. A l’époque, c’était Antero Henrique qui gérait le mercato du PSG, et jamais le Portugais ne s’était exprimé sur les raisons de ce revirement parisien dans le dossier Boateng. Depuis, Antero Henrique a quitté Paris, et c’est Leonardo qui est désormais à la manœuvre.

Mais ce mercredi, le tabloïd allemand Bild, très bien informé en ce qui concerne le Bayern Munich, affirme que si Jérôme Boateng n’a pas signé au PSG, c’est qu’Antero Henrique a joué un mauvais tour à son homologue bavarois. En effet, Hasan Salihamidzic attendait le dirigeant parisien à l’aéroport afin de finaliser la transaction pour le défenseur, mais le directeur sportif du Bayern Munich n’a pas vu débarquer Henrique à l’heure prévue et sans aucune explication. De quoi fermement agacer Hasan Salihamidzic, pas habitué à ce qu’on le plante ainsi. Là où l’histoire devient savoureuse c’est que selon le Bild, si le dirigeant du Paris Saint-Germain n’était pas au rendez-vous, c’est qu’il ne s’était pas réveillé pour prendre l’avion. De quoi mettre hors de lui, le directeur sportif munichois qui n'a ensuite plus jamais voulu négocier avec Henrique, estimant que ce dernier n'était ni sérieux, ni respectueux.