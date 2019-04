PSG : Blessé mais pas trop, Neymar explique sa virée au carnaval

Dans : PSG, Ligue 1.

Eloigné des terrains ces derniers mois, Neymar n’a pas échappé aux critiques pendant sa convalescence.

Rien de surprenant pour le milieu offensif du Paris Saint-Germain, régulièrement confronté à ces commentaires depuis des années, et qui a appris à vivre dans ce contexte. « Les critiques me dérangeaient beaucoup par le passé. Aujourd’hui, je n’y fais plus attention, a confié le Brésilien à Fox Sports. Je n’en peux plus de devoir m’expliquer. Ceux qui m'entourent connaissent mon caractère. J’ai conscience de tout ce que j’ai vécu et de qui je suis. »

Pourtant, Neymar a quand même été touché par certains récents propos. En cause, sa virée au carnaval de Rio début mars, alors que le Parisien soignait toujours sa blessure au pied. « Il y a eu de l’exagération, a-t-il dénoncé. J’étais blessé, mais je pouvais déjà remarcher, ça faisait deux mois que je m’entraînais. Ce qui m’a le plus blessé, c’est de voir des anciens joueurs me critiquer pour ça. Ils ont été joueurs et ont fait bien pire que moi. Ç’a été la seule chose qui m’a dérangé. » D'autant que certaines critiques viennent de ses compatriotes.