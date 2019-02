PSG : Beye défonce ce cliché qui interdit à Paris de rêver

Dans : PSG, Ligue des Champions, Mercato.

Alors que le Paris Saint-Germain n'a pas recruté de milieu défensif au cours du mois de janvier, Habib Beye ne juge pas cela comme rédhibitoire en vue de la Coupe d'Europe.

« Sans numéro six, le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions cette saison ». Cette récente sortie médiatique de Frank Leboeuf, à propos du dernier mercato hivernal du club de la capitale, a trouvé un certain écho. Si certains suiveurs du championnat de France valident les dires du champion du monde 1998, d'autres, comme Habib Beye, ne comprennent pas comment l'ancien défenseur peut être si affirmatif. Tout simplement parce que la troupe de Thomas Tuchel regorge de talent à tous les étages, et même dans l'entrejeu, surtout si Adrien Rabiot venait à retrouver sa place chez les pros d'ici à la fin de la saison.

« Ce n'est pas parce que le PSG va prendre une sentinelle que le PSG va gagner la Ligue des Champions ! Ça ne se résume pas qu'à cela la Ligue des Champions. Le PSG, au vu de son effectif, est malgré tout armé pour aller très loin en C1. Liverpool l'an dernier, ils vont en finale avec Henderson, qui n'est pas un milieu de très haut niveau. C'est l'équilibre d'équipe qui compte pour aller très très loin en Ligue des Champions. La seule équipe qui a dégagé une sentinelle exceptionnelle, c'est le Real avec Casemiro. L'an dernier, le PSG prend trois buts à Madrid et deux à Paris. Ce n'est pas lié forcément qu'à une question de sentinelle. Défensivement, ça voulait dire qu'il y avait des manques. Cet hiver, le PSG ne pouvait pas recruter un grand joueur, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vedette en vente sur ce marché », a lancé Beye sur Canal+. Il faut dire que l'absence d'un joueur de la trempe de Neymar est sûrement plus préjudiciable que le manque d'un vrai milieu défensif.