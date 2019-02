PSG : Bernede file en Autriche, Paris va dénoncer un agent interdit !

Dans : PSG, Mercato.

Apparu à trois reprises cette saison, Antoine Bernede (19 ans) a quitté le Paris Saint-Germain. C'est ce que l'on a appris mercredi. Mais les dessous de l'histoire sont plutôt piquants.

Le milieu de terrain a signé au RB Salzbourg, qui devra céder 20 % au club francilien sur la prochaine, et éventuelle, revente de sa recrue. La fin d’un feuilleton agaçant pour la direction parisienne ! Car selon les informations de RMC, le PSG n’a pas du tout apprécié la gestion du clan Bernede, et plus précisément l’intervention d’un intermédiaire officiellement non autorisé à travailler en France. Ce qui expliquerait le rebondissement connu dans ce dossier.

Alors que Paris s’était entendu avec son joueur pour une prolongation en début de saison, le clan Bernede a fini par changer d’avis. Avant de recaler le Sporting Portugal, Anderlecht, l’Ajax Amsterdam et l’AS Saint-Etienne pendant le mercato hivernal. Pour les dirigeants du PSG, c’est bien la preuve que le titi avait déjà donné son accord à la formation autrichienne. En colère, le champion de France aurait donc l’intention de travailler avec la FFF pour établir un règlement plus clair concernant les intermédiaires autour des joueurs.