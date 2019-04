PSG : Ben Arfa et Al-Khelaifi se retrouveront au tribunal le 16 octobre

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans le cadre du litige qui l'oppose au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa avait rendez-vous ce lundi matin devant la chambre de conciliation du Conseil des Prud'hommes de Paris. Mais comme cela était prévisible puisque l'affaire traîne depuis des mois, les deux parties ne sont pas parvenues à s'entendre concernant la demande d'indemnité de Ben Arfa, qui réclame 8ME à son ancien club afin de le dédommager suite à sa mise au placard durant plus d'une saison.

La conciliation ayant échoué, et comme dans toutes les affaires soumises à la justice prud'homale, le dossier va désormais passer devant le tribunal de cette instance qui jugera cette affaire le 16 octobre prochain, la décision prise à cette occasion pouvant ensuite faire l'objet d'un appel. Sauf si, Nasser Al-Khelaifi et Hatem Ben Arfa finissent par trouver un accord avant cette date, mais cela semble relativement peu probable. Et d'ici là, Ben Arfa, qui joue désormais à Rennes, essayera de corser l'addition pour le PSG à l'occasion de la finale de la Coupe de France qui opposera son nouveau et son ancien club.