PSG : Ben Arfa envoie Al-Khelaifi et Paris au tribunal pour 8ME !

Même s'il a tourné la page Paris Saint-Germain depuis bientôt un an, et qu'il fait désormais les beaux jours du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa n'a pas soldé son compte avec le club de la capitale. On l'apprend ce lundi soir, HBA a en effet rendez-vous le 8 avril prochain avec Nasser Al-Khelaifi et le PSG non pas pour parler du bon vieux temps, mais devant le conseil des Prud'hommes de Paris. Le Parisien précise que le joueur rennais réclame près de 8ME au Paris SG pour différents motifs.

Le premier concerne la mise à l'écart du joueur pendant près d'un an. Une sanction décidée au plus haut niveau, l'émir du Qatar n'ayant pas apprécié en 2017 que Ben Arfa l'interpelle directement au Camp des Loges pour lui dire qu'il était mécontent de son faible temps de jeu, et que Nasser Al-Khelaifi ne communiquait pas assez avec lui. Pour le clan Ben Arfa, il s'agit clairement d'une discrimination lié à des raisons extra-sportives. Cela s'est surtout concrétisé par le non-paiement de différentes primes liées aux titres du Paris Saint-Germain, ainsi que de plusieurs primes d'éthique, suite notamment à l'absence d'Hatem Ben Arfa lors d'un star au Qatar. Le 8 avril prochain, le PSG et son ancien joueur vont donc se retrouver une première fois, mais pas la dernière, ce genre de dossier étant du genre à s'éterniser...sauf accord amiable.