PSG : Ben Arfa attaque le PSG pour un petit chèque de 25.000 euros

Dans : PSG, Ligue 1.

On pensait ne plus avoir à évoquer la carrière d'Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain, le joueur étant désormais libre après avoir passé plus d'une saison sur le banc de touche, suite à une blague faite sur Nasser Al-Khelaifi devant l'Emir du Qatar qui avait été très mal digéré par le président du PSG. Mais voilà que ce samedi soir, Le Parisien annonce qu'Hatem Ben Arfa, qui n'a toujours pas de club, a entamé une action devant la Ligue de Football Professionnel afin de récupérer une prime d'éthique datant de décembre 2017 et qui représente la coquette somme de 25.000 euros.

Le PSG a refusé de verser cette prime à Hatem Ben Arfa, car à cette date ce dernier avait séché le stage au Qatar en fournissant des certificats médicaux dont le Paris SG remet en doute la véracité. Aucun accord n'étant possible, le joueur a donc décidé de mener une action devant l'instance juridique du foot, exigeant que le Paris Saint-Germain lui verse ces 25.000 euros. Cela n'est pas sans rappeler la fameuse histoire du chèque de 90.000 euros que Ben Arfa avait oublié dans son casier en 2013 lorsqu'il avait quitté l'Olympique Lyonnais, le joueur passé alors à l'OM ayant même accusé l'OL d'être pingre.