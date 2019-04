PSG : Ben Arfa a vécu une injustice, il déballe tout !

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Placardisé pendant un an et demi au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa a payé sa droiture et son honnêteté. C’est tout du moins ce que l’international tricolore a osé déclarer au détour d’une interview accordée à France 3, dans laquelle il est revenu sur la décision de Nasser Al-Khelaïfi de l’écarter après que l’actuel attaquant du Stade Rennais se soit plaint auprès des hauts dirigeants qataris du club du management d’Unai Emery et du président du PSG. Des déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir, l'ancien Lyonnais n'ayant pas la langue dans sa poche.

« J'ai beaucoup travaillé. Cela a été une grosse épreuve, je n'étais pas préparé à vivre ça, c'est hors du commun d'être au placard d'un coup, pour un truc non sportif. Cela fait très mal, tu n'es pas préparé. Il faut prendre du recul pour t'apaiser, quand tu subis de l'injustice. J'étais tranquille, je me disais que ça allait passer. Mais au fond de moi, il y avait de l'incompréhension » explique Ben Arfa avant de conclure. « Je n'aime pas la médiocrité et quand je vois que quelque chose ne va pas, il faut que je le fasse savoir parce que je veux que l'environnement progresse. J'ai appris que comme je n'étais pas un mouton, les épreuves allaient s'acharner sur moi parce que les gens veulent te faire payer ton honnêteté. En vérité, quand tu es droit, tu vois que ceux qui ont le pouvoir veulent te le faire payer. Ils me l'ont fait payer à leur façon mais moi, cela m'a rendu plus fort » a confié Hatem Ben Arfa, qui ne garde pas Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens dans son cœur…